USA: Inflation so hoch wie seit 30 Jahren nicht mehr

US-Präsident Joe Biden sagte mit Blick auf den Anstieg der Verbraucherpreise in den USA, es habe höchste Priorität für ihn, diesen Trend umzukehren.

Alex Brandon/AP/dpa

Washington. Seit Jahrzehnten sind die Preise in den USA nicht mehr so gestiegen. Ist die Teuerung tatsächlich nur von Corona-Sonderfaktoren bestimmt, wie die Fed meint? Präsident Biden will den Trend umkehren.

Der Preisauftrieb in den USA hat sich im Oktober von hohem Niveau aus weiter beschleunigt. Die Verbraucherpreise erhöhten sich gegenüber dem Vorjahresmonat um 6,2 Prozent, wie das Arbeitsministerium um Mittwoch in Washington mitteilte. Das