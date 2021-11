Trotz der Corona-Krise ist die Zahl der überschuldeten Personen in Deutschland 2021 auf ein Rekordtief gefallen.

Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa

Neuss. Die Entwicklung überraschte sogar die Experten. Doch rechnen sie schon bald mit einer Trendwende. Und auch die Verbraucherschützer sehen keinen Grund zur Entwarnung.

Trotz der Corona-Pandemie ist die Zahl der überschuldeten Personen in Deutschland in diesem Jahr auf ein Rekordtief gefallen. Insgesamt zählte die Wirtschaftsauskunftei Creditreform in ihrem am Mittwoch in Neuss veröffentlichen „Schuldnerat