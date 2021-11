Herbert Diess, Vorsitzender des Vorstands der Volkswagen AG.

Carsten Koall/dpa

Wolfsburg. Will VW bis zu 30.000 Stellen abbauen? Der Volkswagen-Konzernchef Herbert Diess dementiert. Er bestätigte eine Arbeitsplatzsicherung bis ins Jahr 2029. Trotzdem soll sich etwas ändern.

Volkswagen-Konzernchef Herbert Diess hat gegenüber den Beschäftigten erneut betont, keinen Stellenabbau in Form eines zusätzlichen Sparprogramms in den kommenden Jahren anzupeilen.„Es sollte keiner Angst haben“, sagte er am Dienstag in eine