FMO: Wenn Luftfracht nicht immer per Flugzeug kommt und geht



FMO

Greven. Insgesamt 12.000 Tonnen Luftfracht sollen in diesem Jahr am Flughafen Münster-Osnabrück (FMO) abgefertigt werden. Nicht alles verlässt den Flughafen wirklich per Flugzeug. Warum Unternehmen die Infrastruktur schätzen.

Sportklamotten aus Vietnam befinden sich laut Aufschrift in einigen Kartons. Andere beinhalten Kühlbehältnisse mit Embryonen aus den USA für die Rinderzucht in Deutschland. In wiederum anderen der braunen Pappboxen im Lagerhaus der Wisag FM