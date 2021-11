3G am Arbeitsplatz rückt in Deutschland näher

Ein Arbeiter arbeitet mit Mund-Nasen-Schutz an einem Auto.

Matthias Rietschel/dpa-Zentralbild/dpa

Berlin . SPD, Grüne und FDP beraten aktuell über ein neues Corona-Gesetz. Wichtiger Bestandteil dürfte auch eine 3G-Regel für Arbeitnehmer am Arbeitsplatz sein.

Für Beschäftigte in Deutschland rückt 3G am Arbeitsplatz näher. Diese Regelung, nach der Beschäftigte am Arbeitsplatz grundsätzlich geimpft, genesen oder auf Corona getestet sein müssen, solle im Rahmen der Beratungen des geplanten neuen Co