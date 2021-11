Rund 20 Monate nach dem coronabedingten Einreiseverbot für EU-Bürger kann man wieder nahezu ungehindert in die USA einreisen.

Sebastian Gollnow/dpa

Washington. Fast 20 Monate nach dem coronabedingten Einreiseverbot für EU-Bürger haben die USA ihre Grenzen wieder geöffnet. Am Flughafen warten die ersten Passagiere geimpft und voller Vorfreude.

Es herrscht eine fast aufgekratzte Stimmung am Flugsteig Z54 am Frankfurter Flughafen. Abflugbereit steht an diesem Morgen der Lufthansa-Flug LH400 nach New York. Die Flugbegleiter verteilen kleine US-Flaggen und Hochglanz-Postkarten.„Ich b