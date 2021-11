Gegen Europas Gaskrise - Gazprom will Lieferungen hochfahren

Gegen Europas Gaskrise – Der russische Gasriese Gazprom will Lieferungen hochfahren.

Sergei Ilnitsky/EPA/dpa

Moskva. Die Gasspeicher in Deutschland und Österreich sind kurz vor Winterbeginn schlecht gefüllt. Auf Anordnung von Putin soll der Gasriese Gazprom die Lieferungen hochfahren. Ist das Ende der Gaskrise in Sicht?

Die Gaskunden in Europa können nach Monaten der Energiekrise von dieser Woche an auf zusätzliche Energielieferungen aus Russland hoffen.Knapp zwei Wochen ist es her, dass Russlands Präsident Wladimir Putin unter dem Druck steigender Preise