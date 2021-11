IG-Metall-Chef: Werden auf Dauer an 3G-Regelung am Arbeitsplatz nicht vorbeikommen

IG-Metall-Chef Jörg Hofmann rechnet mit 3G am Arbeitsplatz. 2G lehnt er ab.

Daniel Bockwoldt

Osnabrück. Die Zahl der Corona-Infektionen steigt, in Restaurants und Kinos gilt 3G oder 2G. Was heißt das für die Arbeit im Betrieb? IG-Metall-Chef Jörg Hofmann hat dazu eine klare Meinung.

IG-Metall-Chef Jörg Hofmann geht davon aus, dass auch am Arbeitsplatz demnächst 3G gelten wird. „Wenn im öffentlichen Bereich 3G oder 2G zur Norm wird, werden wir auf Dauer auch am Arbeitsplatz an einer 3G-Regelung nicht vorbeikommen“, sagt