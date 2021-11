Dutzende während der Corona-Pandemie stillgelegte Taxis, die für London typischen „Black Cabs“, parken auf einer Freifläche.

Victoria Jones/PA Wire/dpa

London. In Großbritannien gibt es inzwischen so einiges, was fehlt. Erst der Sprit, dann die Lkw-Fahrer - und nun halbiert sich auch noch die Zahl der britischen Taxifahrer.

Nach Lastwagen- und Busfahrern nun auch Taxifahrer: Der britische Taxi- und Mietwagenverband geht davon aus, dass in dem Land etwa 160.000 Taxifahrer fehlen. Grund dafür ist nach Angaben der Licensed Private Car Hire Association (LPCHA) vor