Alina Dereser, Winzerin, erntet im Weinberg im bayrischen Kolitzheim Trauben der Sorte Silvaner.

Daniel Karmann/dpa

Paris. Französische Weine könnten kommendes Jahr knapp werden. Frost, Regen und Hagelstürme führen zu einer katastrophalen Weinlese. Erneut erwartet die Branche auch aus Italien und Spanien weniger Erträge.

In diesem Jahr wird eine extrem niedrige weltweite Weinproduktion erwartet, die voraussichtlich zum dritten Mal in Folge unter dem Durchschnitt liegt. Wie die Internationale Organisation für Rebe und Wein (OIV) am Donnerstag in Paris mittei