Das Logo und der Schriftzug der „ProSiebenSat.1 Media SE“ ist im Gewerbegebiet „Unterföhring Park“ an einer Säule vor einem Gebäude von ProSiebenSat.1 zu sehen.

Matthias Balk/dpa

Unterföhring. „Es war ein Quartal der Rekorde!“, sagt ProSiebenSat.1-Chef Beaujean. Trotzdem sieht sich der Aufsichtsrat genötigt, ihm demonstrativ das Vertrauen auszusprechen.

Der Fernsehkonzern ProSiebenSat.1 verbucht Werbeeinnahmen in Rekordhöhe und hat deshalb seine Prognose für das laufende Jahr leicht angehoben. Vorstandssprecher Rainer Beaujean sagte am Donnerstag in Unterföhring: „Wir haben die höchsten We