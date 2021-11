Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland.

Fredrik von Erichsen/dpa

Frankfurt/Main. Der Dax ist am Donnerstag auf ein Rekordhoch geklettert.

Die Beschlüsse der US-Notenbank und starke New Yorker Börsen trieben an. Am Nachmittag gewann der Dax 0,51 Prozent auf 16.041,66 Punkte. Sein Rekordhoch steht bei etwas über 16.061 Zählern. Der MDax der mittelgroßen Börsentitel verbuchte e