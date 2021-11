Arbeitslosigkeit in Eurozone geht weiter zurück

Ein Arbeitsvermittlungszentrum in Madrid.

Óscar Cañas/EUROPA PRESS/dpa

Luxemburg. Die Lage auf dem Arbeitsmarkt der Eurozone hat sich erneut verbessert. Auch in der EU sind die Zahlen gefallen.

In der Eurozone ist die Arbeitslosigkeit im September weiter gefallen. Die Quote sank gegenüber dem Vormonat um 0,1 Punkte auf 7,4 Prozent, wie das Statistikamt Eurostat mitteilte.Gegenüber September 2020 ging die Quote um 1,2 Punkte zurück