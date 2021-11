Das Gebäude der US-Notenbank Federal Reserve (Fed). Die US-Notenbank Federal Reserve (Fed) berät angesichts einer robusten Wirtschaftsentwicklung und einer hohen Inflationsrate über eine Straffung ihrer Geldpolitik.

J. Scott Applewhite/AP/dpa

Washington. Nach ihren enormen Hilfsprogrammen in der Corona-Krise will die US-Notenbank damit beginnen, ihre Geldpolitik zu straffen. Ein erster Schritt wäre die Drosselung ihrer konjunkturstützenden Anleihekäufe.

In den USA steht angesichts relativ hoher Inflation und soliden Wirtschaftswachstums der Beginn des schrittweisen Ausstiegs aus der ultralockeren Geldpolitik bevor. Experten erwarten, dass die Federal Reserve (Fed) am Mittwoch (19.00 Uhr ME