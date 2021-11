Fall Holt: Ein Deal für Hendrik Holt & Co. in greifbarer Nähe?

Hendrik Holt will sich im Prozess um mutmaßlich fingierte Windparks den Fragen des Gerichts stellen.

Swaantje Hehmann

Osnabrück. Nach den Deals mit internationalen Energiekonzernen könnte in Kürze der vorerst letzte Deal des Emsländers Hendrik Holt folgen. Dieses Mal geht es nicht um Windräder, sondern seine mögliche Haftstrafe. Er will sich in Kürze – ebenso wie seine Familienmitglieder – den Fragen des Gerichts stellen.

„Jetzt hören wir zum ersten Mal Ihre Stimme“, sagte Norbert Carstensen am heutigen Verhandlungstag zum Angeklagten Hendrik Holt, der dem Vorsitzenden Richter der Wirtschaftskammer am Landgericht Osnabrück bestätigte: Das über seinen Verteid