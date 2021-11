Folgen der Inflation: Wie stabil die Kaufkraft in Deutschland ist

Hamburg. Benzin, Strom, Lebensmittel – die Verbraucherpreise sind zuletzt stark gestiegen und die Inflation bereitet vielen Deutschen Sorgen. Ist unser Geld bald nichts mehr Wert? Das verrät der Blick auf die Kaufkraft.

Die Inflation ist zurück – so viel ist klar. Die letzten Zahlen sind deutlich: In Deutschland stiegen die Verbraucherpreise zuletzt um 4,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat an. Eine Zunahme von 4,5 Prozent hatte es zuletzt Oktober 199