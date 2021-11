Gasflamme auf einem Küchenherd.

Marijan Murat/dpa

München. Immer mehr Unternehmen erhöhen ihre Preise für Gas zum Heizen und Kochen. Warum ist das so, was steckt dahinter?

Immer mehr Verbraucherinnen und Verbraucher müssen für Gas tiefer in die Tasche greifen: Weitere Gasversorger haben in Deutschland Preiserhöhungen angekündigt.Wie das Vergleichsportal Check24 am Dienstag in München berichtete, haben seit Au