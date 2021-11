Dax steigt weiter in Richtung Rekordhoch

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland.

Frankfurt/Main. Positiv aufgenommene Quartalszahlen von Unternehmen und ein Kursfeuerwerk der Hellofresh-Aktien haben den Dax am Dienstag weiter in Richtung Rekordhoch getrieben.

Nach seinem starken Monatsbeginn am Vortag stieg der deutsche Leitindex am Nachmittag um 0,66 Prozent auf 15.910,53 Punkte. Seine Bestmarke aus dem August steht bei 16.030 Zählern.Der MDax der mittelgroßen Börsentitel legte am Dienstag zule