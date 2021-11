Eine Vorrichtung zur Ausgabe von Wartemarken mit der Aufschrift „Gold und Silber Pfandannahme Wartemarken“ hängt im Wartebereich des Leihamts.

Uwe Anspach/dpa

Mannheim. Wenn das Geld knapp wird, locken Pfandleiher mit dem schnellen Bargeld. Ohne viel Bürokratie ist man dann erstmal wieder flüssig. Eine Aussicht, die vor allem in der Weihnachtszeit Kundschaft lockt.

Das Gold lagert im Keller in hohen Regalen, ganz unscheinbar verpackt in transparenten Boxen. Ketten, Ringe, Armreife, Uhren - in den Räumlichkeiten des Städtischen Leihamts in Mannheim ist ein kleines Vermögen zu finden. Alles ordentlich b