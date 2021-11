Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland.

Fredrik von Erichsen/dpa

Frankfurt/Main. Mit etwas nachlassendem Schwung hat sich der Dax am Montagnachmittag weiter freundlich präsentiert.

Zuletzt verbuchte der deutsche Leitindex ein Plus von 0,58 Prozent auf 15.779,80 Punkte.Mit in der Spitze 15.849 Zählern hatte er am Vormittag ein Hoch seit fast zwei Monaten erreicht und damit nicht nur den November stark begonnen, sonder