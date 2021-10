Das Kreuzfahrtschiff „MSC Magnifica“ im Hafen von Hamburg.

picture alliance / Maurizio Gambarini/dpa

Hamburg/Kiel. Auch in diesem Frühjahr versuchte die Kreuzfahrtbranche wieder den Neueinstieg in das Milliardengeschäft mit dem Urlaub auf See. Diesmal mit mehr Erfolg als im ersten Pandemiejahr.

In norddeutschen Kreuzfahrthäfen kehrt winterliche Ruhe ein. Aber nicht ganz: Anders als im Corona-Lockdown 2020 bieten große Player auch in der kalten Jahreszeit Fahrten in nordeuropäische Gefilde an. Neben den „deutschen“ Abfahrten kommt