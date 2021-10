Eine Exxon-Mobil-Tankstelle in Philadelphia. Der Ölriese hat im vergangenen Quartal einen Milliardengewinn verbuchen können.

Matt Rourke/AP/dpa

Irving. „Big Oil“ ist aus der Krise zurück: Exxon und Chevron melden die höchsten Quartalsgewinne seit langem. Vor kurzem noch unter Spardruck, werden nun wieder Milliarden an Aktionäre ausgeschüttet.

Nach heftigen Verlusten in der Corona-Krise haben die größten US-Ölkonzerne ExxonMobil und Chevron im dritten Quartal so gut verdient wie seit Jahren nicht mehr.Während Marktführer Exxon in der Pandemie noch mit hohen Krediten die Kapitalde