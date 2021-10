Eine Exxon-Mobil-Tankstelle in Philadelphia. Der Ölriese hat im vergangenen Quartal einen Milliardengewinn verbuchen können.

Matt Rourke/AP/dpa

Irving. Nicht Umsatz, sondern reiner Nettogewinn: Der US-Ölkonzern ExxonMobil hat in den vergangenen drei Monaten satte 6,8 Milliarden Dollar verdient.

Nach heftigen Verlusten in der Corona-Krise hat der größte US-Ölkonzern ExxonMobil im dritten Quartal so gut verdient wie seit rund sieben Jahren nicht mehr. In den drei Monaten bis Ende September verbuchte das Unternehmen einen Nettogewinn