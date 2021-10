Wladimir Putin, Präsident von Russland.

Evgeniy Paulin/Pool Sputnik Kremlin/AP/dpa

Moskau. Hat Gasprom bislang aus Kalkül nicht auf die erhöhte Nachfrage aus Europa reagiert? Eine Betriebserlaubnis für Nord Stream 2 liegt noch nicht vor. Nun sorgt eine Anordnung von Putin für Entspannung.

Der russische Präsident Wladimir Putin hat zur Entspannung in der Energiekrise in Europa für November eine weitere Öffnung der Gasventile angeordnet. Er wies den Staatskonzern Gazprom am Mittwoch an, die Lieferungen nach Deutschland und Öst