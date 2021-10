Die Kräne verschiedener Baustellen in der Hamburger Hafencity zeichnen sich im Sonnenuntergang vor der Elbphilharmonie ab.

Christian Charisius/dpa

Berlin. Es sollte eine „V“-Kurve werden: Einem tiefen coronabedingten Absturz folgt ein anhaltender steiler Aufstieg. Es ist anders gekommen. Die Kurve hat sich abgeflacht.

Die Bundesregierung rechnet erst im nächsten Jahr wieder mit einem kräftigen Wirtschaftsaufschwung in Deutschland. Der geschäftsführende Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) sprach am Mittwoch in Berlin von einem „kühlen Herbstwin