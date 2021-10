Noch nie wurden so viele Frauen für Vorstände rekrutiert

Zum 1. September gab es 25 Vorstandsfrauen mehr als im Vorjahr, wie aus einer aktuellen Untersuchung hervorgeht.

Annette Riedl/dpa

Berlin. Die Topetage deutscher Unternehmen ist weiblicher geworden. Im internationalen Vergleich hinkt Deutschland einer Studie zufolge aber weiter hinterher.

Mehr Frauen als sonst haben in diesem Jahr den Sprung in die Topetage börsennotierter Unternehmen in Deutschland geschafft.Zum 1. September gab es 25 Vorstandsfrauen mehr als im Vorjahr, wie aus einer Untersuchung der gemeinnützigen Allbrig