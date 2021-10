In der Hälfte der Dax-Unternehmen ist nun mindestens eine Frau Top-Managerin. (Symbolbild)

Berlin. Die Top-Etage deutscher Unternehmen ist weiblicher geworden. Im internationalen Vergleich hinkt Deutschland einer Studie zufolge aber weiter hinterher.

Mehr Frauen als sonst haben in diesem Jahr den Sprung in die Top-Etage börsennotierter Unternehmen in Deutschland geschafft. Zum 1. September gab es 25 Vorstandsfrauen mehr als im Vorjahr, wie aus einer Untersuchung der gemeinnützigen