Neuwagen in China: Auch dort sinkt der Autoabsatz.

Wenjun Chen/dpa

Bergisch Gladbach. Nicht nur in Deutschaland gehen die Absatzzahlen bei Autos zurück, auch beispielsweise in China. Dafür gibt es Gründe, die in der Halbleiter-Krise zu finden sind.

Die Autoverkäufe in China, den USA und Europa dürften nach einer Studie des Branchenexperten Stefan Bratzel in diesem Jahr nur drei Prozent über dem Corona-geprägten Vorjahr liegen. Weltweit hätten ohne die Halbleiter-Krise rund 10 Millione