Bessere Löhne: Britische Busfahrer wechseln in Lkw-Branche

Ein Mann geht in London am Anhänger eines LKWs vorbei, auf dessen Plane zu lesen ist „Wir stellen ein. Fahrer und Lagermitarbeiter“.

Dominic Lipinski/PA Wire/dpa

London. In Großbritannien gibt es derzeit einen massiven Mangel an Lkw-Fahrern. Nun wechseln viele Busfahrer in die Logistikbranche. Droht bald auch im Busverkehr ein Mangel?

Etliche britische Busfahrer entscheiden sich einem Bericht zufolge aufgrund besserer Löhne für einen Wechsel in die Logistikbranche.Die Abwanderung gehe auf den eklatanten Mangel an Lastwagenfahrern zurück, der die Löhne in der Branche stei