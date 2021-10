Tesla bei Crash in Texas wohl doch nicht fahrerlos

Das Logo von Tesla auf einem Model S. (Archivbild)

Patrick Seeger/dpa

Washington. Die Polizei in Texas fand in einem ausgebrannten Tesla einen leeren Fahrersitz und ging davon aus, dass niemand am Steuer saß. Doch neue Daten zeigen, dass der Tesla wohl doch nicht fahrerlos war.

Der Tesla-Crash in Texas, der im April für Schlagzeilen sorgte, war nach Erkenntnissen von Unfallermittlern doch weniger mysteriös als es der örtlichen Polizei zunächst vorkam.Die lokalen Beamten hatten damals den Eindruck gewonnen, dass be