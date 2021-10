Neuer OLB-Chef im Interview: So will Stefan Barth die Bank neu aufstellen

Vorstandsvorsitzender Stefan Barth: Die Oldenburgische Landesbank (OLB) dünnt ihr Filialnetz weiter aus.

Osnabrück. Die Oldenburgische Landesbank schließt weitere Filialen. Ein Ende ist nicht in Sicht, sagt der neue Vorstandsvorsitzende Stefan Barth und erklärt, wie die Bank beim Kunden punkten und gegen Sparkasse und Co. bestehen will.

Herr Barth, Sie sind seit Anfang September in Ihrer neuen Position tätig. Wie einfach geht Ihnen bereits das Wort Vorstandsvorsitzender über die Lippen?Ich hatte etwas Zeit mich daran zu gewöhnen, da ich bereits seit Mai interimistisch stel