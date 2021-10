Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland.

Fredrik von Erichsen/dpa

Frankfurt/Main. Der Dax hat sich nach dem Rücksetzer zu Wochenbeginn stabilisiert.

Der deutsche Leitindex schloss am Dienstag 0,27 Prozent im Plus bei 15.515,83 Punkten. Der MDax der mittelgroßen Börsenunternehmen stieg um 0,58 Prozent auf 34.590,36 Punkte.„Die Konsolidierungsphase nach dem starken Anstieg in der Vorwoch