EU-Kommission stößt neue Debatte zu Schuldenregeln an

Flaggen der Europäischen Union wehen im Wind vor dem Berlaymont-Gebäude in Brüssel. Die EU-Kommission will die Haushaltsregeln für Mitgliedstaatn nach der Aufnahme von Rekordschulden in der Corona-Pandemie vereinfachen.

Arne Immanuel Bänsch/dpa

Bruxelles. Während der Pandemie waren die EU-Haushaltsregeln ausgesetzt. Mehrere Mitgliedstaaten rufen angesichts hoher Defizite jedoch nach einer Reform. Sind die strengen Vorgaben noch zeitgemäß?

Die Europäische Kommission will die Haushaltsregeln für EU-Länder nach der Aufnahme von Rekordschulden in der Corona-Pandemie vereinfachen. An diesem Dienstag startet die Brüsseler Behörde mit einem Papier die offizielle Reformdebatte zu de