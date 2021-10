Diesel so teuer wie nie: Die unberechtigte Freude der E-Autofahrer

Autofahrer haben es derzeit nicht leicht, wenn sie an die Tankstelle fahren müssen. Der Dieselpreis hat bereits ein Allzeithoch erreicht.

imago images/ imagebroker

Berlin. Nie zuvor war Diesel in Deutschland so teuer wie derzeit. Darüber mögen E-Autofahrer lachen, wenn sie lautlos an einer Tankstelle vorbeifahren. Doch dafür gibt es wenig Anlass. Ein Kommentar.

Tanken – nichts macht Autofahrern derzeit weniger Spaß. Noch schlechter wird die Laune an der Zapfsäule nur, wenn der Blick auf die Straße wandert, wo gerade ein modernes E-Auto vorbeirollt – nahezu lautlos, fast schon arrogant. Besonders