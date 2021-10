Schnäppchenjagd in der Autoversicherung hat begonnen

Die Preise für Kfz-Versicherungen sinken - auch durch weniger Unfälle im Corona-Jahr 2020.

Sebastian Gollnow/dpa

München. Untreue kann sich auszahlen - zumindest in der Autoversicherung. Millionen Autofahrer machen sich auf die Suche nach günstigeren Tarifen.

In der Autoversicherung hat die alljährliche Schnäppchenjagd nach günstigeren Tarifen begonnen.Die Preise für Kfz-Versicherungen sind nach Zahlen der Online-Portale Check24 und Verivox in den vergangenen Wochen bereits gesunken, die zwei in