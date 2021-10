Chaos an Flughäfen bleibt trotz Reisewelle aus

Reisende warten im Flughafen Hannover-Langenhagen.

Moritz Frankenberg/dpa

Berlin. Mehr Gesundheitsnachweise und Personalmangel: Die Lage an den Flughäfen ist derzeit zumindest in Spitzenzeiten oft keine Freude. Das befürchtete Chaos ist am Samstag aber ausgeblieben.

Trotz zahlreicher Corona-Vorgaben und Personalengpässen ist das befürchtete Chaos an deutschen Flughäfen am Samstag ausgeblieben.Am Berliner Flughafen BER, wo vor einer Woche Passagiere stundenlang warten mussten und teils Flüge verpassten,