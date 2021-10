Ein Lastwagen auf das Gelände des Hafens von Liverpool.

Dave Rushen/SOPA Images via ZUMA Press Wire/dpa

London. In Großbritannien fehlen bis zu 100.00 LKW-Fahrer. Die Maßnahmen der britischen Regierung zur Linderung dieses Mangels sind allerdings höchst umstritten.

Im Kampf gegen den eklatanten Mangel an Lastwagenfahrern will die britische Regierung die Arbeitsregeln für ausländische Kräfte lockern und die sogenannte Kabotage ausweiten.Künftig sollen ausländische Spediteure in Großbritannien innerhalb