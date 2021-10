Wegen der drohenden Zerschlagung von Opel hat die IG Metall Protestaktionen angekündigt.

Michael Reichel/dpa

Rüsselsheim am Main. Was passiert mit dem Autobauer Opel in dem neu gegründeten Stellantis-Konzern? Das Unternehmen hat offenbar weder die Arbeitnehmer noch die deutsche Politik in seine Pläne eingeweiht.

Die drohende Zerschlagung des Autobauers Opel hat bei den Landesregierungen von Hessen, Rheinland-Pfalz und Thüringen Sorgen um die Arbeitsplätze ausgelöst.In einem gemeinsamen Brief an den Chef des Opel-Mutterkonzerns Stellantis, Carlos Ta