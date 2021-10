Einkaufen außerhalb der Öffnungszeiten? So funktioniert es im Combi-Markt in Emden

Selbstständiger Kunde: Vor und nach den regulären Öffnungszeiten kann der Kunde in einer Combi-Filiale in Emden seinen Einkauf eigenständig erledigen. Mitarbeiter sind in den Randzeiten nicht im Supermarkt.

Nina Kallmeier

Emden. Digitalisierung im Supermarkt gibt es nicht nur in den Großstädten. In Emden können Combi-Kunden jetzt auch autonom außerhalb der Öffnungszeiten einkaufen. So funktioniert es – und diese Möglichkeiten könnte es bald zusätzlich im Norden geben.

Von außen sieht die Combi-Filiale in der Emdener Innenstadt auf den ersten Blick aus wie jede andere. Hinter den automatischen Schiebetüren aus Glas liegt der Eingangsbereich, Einkaufskörbe stehen dort und der Kunde betritt wie gewohnt durc