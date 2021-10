London will 1000 Schlachter aus Ausland wegen Schweinestau

Schweine auf einem Bauernhof in Staffordshire.

Joe Giddens/PA Wire/dpa

London. In Großbritannien können Schlachthöfe die Schweine wegen fehlender Metzger nicht verarbeiten. Dir britische sucht nun händerigend nach ausländischen Schlachtermeistern.

Um den enormen Schweinestau auf britischen Bauernhöfen zu lösen, will die Regierung in London Medienberichten zufolge bis zu 1000 Visa für ausländische Schlachtermeister ausgeben.Wie der Sender Sky News und die Zeitung „Daily Mail“ am Donne