E-Mobilität muss deutlich an Fahrt gewinnen

Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer auf dem ITS-Weltkongress für Mobilität und Logitik in Hambureg.

Markus Scholz/dpa

Hamburg. Wie kommt man in Zukunft von A nach B - und zwar klimafreundlich? Weiter im privaten Auto oder immer häufiger per Bus und Bahn? Experten haben nun Vorschläge vorgelegt.

Die Elektrifizierung des Straßenverkehrs muss aus Sicht einer Regierungskommission in den kommenden Jahren deutlich an Fahrt gewinnen. „Trotz erheblicher technischer Fortschritte konnte der Verkehrssektor in den letzten Jahren die CO2-Emiss