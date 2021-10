Verluste an US-Börsen - Ölpreisrally beunruhigt die Anleger

Fußgänger gehen an der New Yorker Börse in New Yorks Financial District vorbei. (Archivbild)

Mary Altaffer/AP/dpa

New York. An den US-Börsen herrscht die Sorge, dass die anhaltende Ölpreisrally zu Energieengpässen führen könnte - was möglicherweise eine Erholung nach der Pandemie ausbremst.

An der Wall Street hat die Anleger nach der guten Vorwoche wieder der Mut verlassen. Die wichtigsten Aktienindizes büßten im Handelsverlauf am Montag anfängliche Gewinne ein und schlossen im Minus.Weiterhin herrscht die Sorge, dass die anha