Premiere in Hamburg: Erste digitale S-Bahn gestartet

Peter Tschentscher, Hamburgs Erster Bürgermeister, startet neben Triebfahrzeugführerin Valeska Hoop per Knopfdruck in den vollautomatischen Modus.

Marcus Brandt/dpa

Hamburg. Öffentlicher Nahverkehr gilt als wichtiger Baustein im Kampf gegen den Klimawandel. Doch damit der Umstieg vom Auto auf die Bahn attraktiver wird, muss noch viel geschehen - einen Anfang macht die erste digitale S-Bahn.

Die Deutsche Bahn und der Technologiekonzern Siemens haben am Montag eine Weltpremiere auf der Schiene gefeiert: Erstmals startete in Hamburg eine vollautomatisch fahrende, digital gesteuerte S-Bahn.Bahnchef Richard Lutz kündigte an, dass d