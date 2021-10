Wenn der Dorsch nicht mehr mitspielt

Sollen sich künftig lieber weiter fortpflanzen, als in Kisten und in Mägen zu landen: Ostseedorsche.

Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Hamburg. Von wegen "Brotfisch": Die Zeiten, in denen Dorsch und Hering einen ganzen Berufsstand sicherten, sind schon lange vorbei.

Es nützt ja nunmal nichts: Was nicht da ist, kann man auch nicht fangen. Erstmalig sind in der westlichen Ostsee Hering und Dorsch gleichermaßen in Gefahr. Zwei „Brotfische“ seien das, heißt es immer so schön – dabei sind die Zeiten, i