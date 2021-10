Nikolai Setzer, Vorstandsvorsitzender der Continental AG.

Michael Matthey/dpa

Hannover. Als der Autozulieferer Continental das absehbare Aus für viele Jobs ankündigte, war die Aufregung bei Gewerkschaftern und Landespolitikern groß. Das Vertrauen im Konzern, so der Chef, sei aber hoch.

Continental-Chef Nikolai Setzer will Lehren aus der teils heftigen Kritik an den Stellenstreichungen und Schließungen in einigen Werken ziehen.„Natürlich gibt es immer Dinge, die man besser machen kann“, sagte er den Nachrichtenagenturen dp