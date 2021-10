Asphaltcowboys: Fahrermangel auch in Deutschland ein Thema

Nach Schätzungen des Branchenverbands Road Haulage Association fehlen etwa 100.000 Lastwagenfahrer.

Sebastian Gollnow/dpa

Berlin. Leere Supermarktregale und lange Schlangen vor Tankstellen: In Großbritannien wird gerade deutlich, dass ein Mangel an Lastwagenfahrern schnell zum Problem werden kann. Droht in Deutschland ähnliches?

Die Asphalt-Romantik der 70er Jahre hat längst ausgedient: Frei, unabhängig und verwegen fühlt sich heute wohl kaum noch ein Lastwagenfahrer oder eine -fahrerin hinterm Steuer eines 40-Tonners. Zeitdruck, mangelnder Respekt, Einsamkeit und