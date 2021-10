Schnelles Internet: Erste 5G-Litfaßsäule funkt nun in Düsseldorf

5G-Antennen von Vodafone für schnelles Internet gibt es in Düsseldorf nun in einer Litfaßsäule.

dpa/Malte Krudewig

Düsseldorf. Die erste 5G-Litfaßsäule Deutschlands steht in Düsseldorf. Die Mobilfunktechnik verbirgt sich im Dach. Vodafone plant noch weitere 150 Säulen in der Stadt.

Beim Ausbau seines Mobilfunknetzes setzt das Telekommunikationsunternehmen Vodafone auf Litfaßsäulen als Antennenstandort. Eine erste solche Funkanlage nahm das Unternehmen am Donnerstag in Düsseldorf in Betrieb. Antennen und Mobilfunktechn