Geldvermögen weiter gewachsen - und kein Ende in Sicht

Die Menschen rund um den Globus sind reicher denn je - zumindest in Summe.

Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa

Frankfurt am Main. Die Menschen rund um den Globus sind reicher denn je - zumindest in Summe. Mitten in der Pandemie ist das Vermögen nochmals deutlich gewachsen. Größer wird auch die Kluft zwischen Arm und Reich.

Börsenboom und Konsumflaute haben viele Menschen im Corona-Krisenjahr 2020 reicher gemacht.Das Bruttogeldvermögen der privaten Haushalte weltweit kletterte nach Berechnungen des Versicherers Allianz auf die Rekordsumme von 200 Billionen Eur