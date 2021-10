Die Infotafel im Flughafen zeigt annullierte Eurowings Flüge, nachdem die Fluggesellschaft von einem Warnstreik des Kabinenpersonals betroffen ist.

David Young/dpa

Luxembourg. Ist ein Streik ein außergewöhnlicher Umstand, auf den eine Airline keinen Einfluss hat? Nein, sagt der EuGH - und stärkt Fluggäste in ihrem Recht auf Entschädigungsanspruch.

Fluggäste haben in der Regel auch dann ein Anrecht auf Entschädigung, wenn ihre Verbindung wegen eines Streiks des Kabinenpersonals gestrichen wurde. Ausnahmen gibt es nur in begrenzten Einzelfällen, wie aus einem am Mittwoch veröffentlicht