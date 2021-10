Der Schriftzug „Wir schliessen“ steht am Schaufenster eines Geschäftes auf einer Seitenstrasse der Düsseldorfer Königsallee.

Martin Gerten/dpa

Hamburg. Milliardenschwere Hilfsprogramme in der Corona-Pandemie haben die Zahl der Firmenzusammenbrüche sinken lassen. Droht nun demnächst eine Welle von Unternehmenspleiten?

Die Zahl der Firmenpleiten in Deutschland wird nach Einschätzung des Kreditversicherers Euler Hermes dank staatlicher Corona-Hilfen in diesem Jahr auf den niedrigsten Stand seit etwa zehn Jahren sinken. In einer am Mittwoch veröffentlichten